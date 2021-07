Durch Starkregen ist am Dienstagnachmittag, 27. Juli, massiv Wasser durch das Dach der Friedrich-Schiller-Gemeinschaftsschule in Heusweiler bei Saarbrücken eingedrungen. Betroffen ist der gesamte Osttrakt des Schulgebäudes mit mehreren Klassen- sowie den Fachräumen für Naturwissenschaften und Arbeitslehre. Dachdecker sind nun mit Sicherungsarbeiten am Werk, eine Reinigungsfirma saugt die Wassermassen aus den drei betroffenen Etagen. Unklar sind derzeit die Schadenshöhe und die Frage, wann dort wieder Unterricht möglich ist. Der Regionalverband Saarbrücken als Schulträger beklagt den bislang „größten Einzelschaden solchen Ausmaßes“.