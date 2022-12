Seit Corona war die Zweibrücker Außenstelle geschlossen; nun bietet das Gesundheitsamt von Ende Februar bis Mitte August 2023 auch in Zweibrücken wieder Schul-Eingangsuntersuchungen an.

Wie die Kreisverwaltung Südwestpfalz und die Stadt am Montag mitteilten, wurden in der Bubenhauser Kindertagesstätte Sonnenschein, Hohlstraße 22, Räume für die Schularzt-Untersuchung eingerichtet. Ab Februar können sich angehende Grundschüler aus Zweibrücken und der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land dort untersuchen lassen. Hinzu kämen „alle Untersuchungen an den Förderkindern dieser Region und Schulfähigkeitsuntersuchungen nach Auftrag durch die dortigen Schulen“. Für den Standort sprächen gute Parkmöglichkeiten sowie der rollstuhl- und kinderwagengerechte ebenerdige separate Eingang.

Manchen war der Weg nach Pirmasens zu weit

Für Bürgermeister Christian Gauf ist das eine „nachhaltige Lösung“, die den Zweibrückern „eine große Erleichterung“ bringe. „Viele Familien standen aufgrund des Weges zum Gesundheitsamt nach Pirmasens vor so großen Herausforderungen, dass sie die Untersuchungstermine mit ihren Kindern zum Teil nicht wahrgenommen haben.“

Auf Nachfrage sagte Thorsten Höh, Sprecher der Kreisverwaltung, dass die betroffenen Eltern brieflich über das Untersuchungsangebot informiert würden – und darüber, wie sie ihren Termin vereinbaren.

Info

Untersucht wird in der Kita Sonnenschein in Bubenhausen montags, mittwochs und donnerstags. An den anderen Wochentagen sind die Ärzte in anderen Verbandsgemeinden sowie in Pirmasens unterwegs.