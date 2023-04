Es tut sich was auf dem Gelände des künftigen Schuhstadt-Centers in Pirmasens. Das Projekt auf dem ehemaligen Kaufhallen-Gelände soll in weniger als einem Jahr fertig sein. Eine Sache bereitet jedoch noch Kopfzerbrechen.

Das geplante Neubaugebiet bei Ixheim könne sogar dazu beitragen, dass ältere und schwache Menschen in Ixheim sterben, warnt das Gesundheitsamt.

Umweltschützer machen Druck: Bei einem Festakt in Annweiler wollen sie die versammelte Prominenz dazu drängen, sich gegen den vierspurigen B10-Ausbau zu stellen.

Eine Seniorin soll versucht haben, ihren Ehemann zu vergiften. Dafür stand sie in Pirmasens vor Gericht. Am Ende wurde sie aber freigesprochen.

Manche kommen rein und fragen, wo der Geldautomat ist: In der ehemaligen Filiale der Hornbacher VR-Bank hat eine Physiotherapiepraxis eröffnet.

Wo bleibt eigentlich der Frühling? Vom heftigen Sturmwind, ergiebigem Regen mit Graupelschauer und Kälte haben die Südwestpfälzer genug.

Die Älteren unter uns können sicher noch einen Liedtitel nennen: Die 80er-Jahre-Synthie-Popper Heaven 17 sind in Saarbrücken aufgetreten.

Das Pirmasenser Restaurant im Waldschlösschen „Die Brasserie“ behält seinen Michelin-Stern, ein anderes Restaurant in der Südwestpfalz bekommt die begehrte Auszeichnung zum ersten Mal.

Trotz zunehmender Widrigkeiten durch steigende Nebenkosten will der Pirmasenser Eineweltladen am Exerzierplatz nicht aufgeben. Der Verein denkt nicht daran, aufzuhören.

Viel Schweiß haben einige Helfer vergossen, als sie eine alte Jagdhütte bei Heltersberg abgerissen und abtranssportiert haben. Die RHEINPFALZ war bei der Aktion dabei.

Aggressiv und bevormundend soll sich ein 42-Jähriger gegenüber seinen betagten Eltern im Landkreis verhalten haben. Deswegen sollte er sich vor dem Amtsgericht verantworten. Tat er aber nicht.