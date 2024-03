Zwei Jugendliche haben sich am Samstag die Zeit damit vertrieben, in der Zweibrücker Eishalle zwei Paar Schuhe zu stehlen – wurden allerdings dabei vom Sicherheitsdienst beobachtet und letztlich von der Polizei erwischt. Nach Angaben der Polizei hatten die Eigentümer die Schuhe auf der Tribüne abgestellt. Dort schlugen die beiden 15-Jährigen zu. Die hinzugerufenen Beamten stellten die Schuhe sicher. Dabei handelte es sich um Schuhe der Marke „Nike“, Modell „Air Jordan 1“, in den Farben Schwarz und Weiß. In einem Fall konnte das Diebesgut an die Eigentümer zurückgeben werden. Gegen die 15-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.