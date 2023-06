Der Schuhhändler Schuh-Marke, der seine Filiale in Zweibrücken, unterhalb des Globus-Einkaufsmarktes, nach 35 Jahren schließt, zieht um nach Pirmasens.

Dort, zwischen Aldi und DM in der Zweibrücker Straße, übernimmt das Unternehmen das erst kürzlich verwaiste Reno-Geschäft, wie Heike Süs, Assistentin der Geschäftsleitung von Schuh-Marke in Hauenstein, auf Anfrage bestätigte. Das Zweibrücker Geschäft habe sich wirtschaftlich nicht mehr rentiert. „Wir sind in Zweibrücken ja ziemlich vom Outlet gebeutelt. Das hat sich in den vergangenen Jahren noch verstärkt“, nennt Süs die Gründe, warum der Laden in Ernstweiler in Richtung Homburg-Einöd nicht so recht laufen wollte. Von der Zweibrücker Filiale werden drei Mitarbeiter nach Pirmasens wechseln. Andere Mitarbeiter aus Zweibrücken würden in anderen Unternehmensteilen eingesetzt.