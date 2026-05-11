Es geht um Liebe, Hingabe und Verzweiflung. Aber nicht vor aller Augen. Das Konzert der Zweibrücker Mozartgesellschaft ist ein enormer Erfolg.

Jonathan Hartzendorf tritt immer wieder mal in Zweibrücken und Umgebung auf, denn ursprünglich stammt der Tenor mit der warmen Stimmfarbe aus Hornbach. Sein Timbre kommt besonders gut zur Geltung, wenn er deutsches Liedgut singt. Wie am Sonntag auf Einladung der Zweibrücker Mozartgesellschaft im Herzogsaal, wo er mit Tatiana Kachko am Piano auftritt und Schuberts „Schöne Müllerin“ präsentiert. Ohne große Einführung kommt Pianistin Tatiana Kachko auf die Bühne, beginnt ihr Spiel, während Jonathan Hartzendorf einen Moment später den Saal betritt, einen kurzen kräftigen Applaus erntet, wie eben jemand, der auf Besuch zu Hause herzlich empfangen wird.

Es waren nicht einfach Vorschusslorbeeren, die der lyrische Tenor entgegen nimmt; er überzeugt von Beginn an durch eine elegante stimmliche Brillanz. Seine Mimik mag vielleicht manchmal überzeichnet wirken, doch ist es mit das besondere Etwas des Abends: die mimische Inszenierung, die das Gefühlswirrwarr des Wanderers eindrücklich widerspiegelt. Die Wahl, Schuberts „Schöne Müllerin“ dort zum klingen zu bringen, ist optimal, passt das Liedgut hervorragend in den historischen Herzogsaal des Zweibrücker Petrihauses, das 1768 errichtet wurde und heute das Stadtmuseum beheimatet.

Träumerische und tragische Momente

Stimmlich sorgt Jonathan Hartzendorf für mal träumerische, mal tragische Momente, je nachdem, an welchem Punkt der Liederzyklus über die unglückliche Liebe des Müllerburschen angelangt ist: erst Begeisterung, Neugierde und Erwartung und schon bald Stolz und Resignation. Der Tenor taucht vollkommen in den vertonten Schmerz ein, eine Musik, die ihm Trost zu spenden scheint. Egal, in welcher mentalen Verfassung in der Schubertschen Komposition er sich gerade befindet, seine Stimme leuchtet geradezu. Mit Leichtigkeit übersetzt er die Emotionen in Klang, weil er mit Haut und Haaren in die Gefühlswelten eintaucht. Der wohlgeformte, fast zarte Klang seiner Stimme verliert sich niemals, perfekt harmoniert der Gesang mit dem Klavierspiel von Tatiana Kachko. Es ist ein durch und durch gelungener Abend, zu dem die Mozartgesellschaft geladen hat. Die Konzertbesucher quittieren die Darbietung mit Ovationen im Stehen und einem mit enden wollenden Applaus. Die Mozartgesellschaft hat den Nerv des Publikums getroffen.

Gemeinsam mit Tatiana Kachko gibt er ein fabelhaftes Liedduo ab. Dass die beiden schon lange miteinander arbeiten, spürt man. Ihre gemeinsame Reise begann im Jahr 2020 an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Jonathan Hartzendorf studierte seinen Master in Bühnengesang, Tatiana hatte einen Lehrauftrag. In nur zwei Jahren haben die beiden eine intensive künstlerische Partnerschaft entwickelt. Ihre Spezialität: Liedprogramme, wie eben der Schubertabend in Zweibrücken. Nachdem Jonathan Hertzendorf seit der Saison 2022/23 festes Mitglied des Opernensembles am Landestheater Linz ist, schien die Zusammenarbeit gefährdet, weil Tatiana Kachko, die ihre Studium am Staatskonservatorium in St. Petersburg begann, in Weimar blieb. Kurze Zeit später zog es die junge Frau ebenfalls nach Österreich, nach Wien, wo sie am Institut für Gesang und Musiktheater Korrepetitorin ist.

Die Suche nach Glück und Liebe

Worum geht es in der „Schönen Müllerin“ geht? Textbasis der Lieder ist die Gedichtsammlung „Die Schöne Müllerin“ von Wilhelm Müller, in der es einen jungen Müllerburschen in die Welt hinaus zieht. Neugierig folgt er einem Bach, der ihn zu einer Mühle führt. Hier glaubt er Glück zu finden – und die große Liebe. Das Wandern, die Mühle, der Bach – das ist typisch für die Zeit der deutschen Romantik. Mit dieser Gedichtsammlung soll Müller seine unerfüllte Liebe zur Dichterin Luise Hensel verarbeitet haben. Allerdings hat Schubert nur 20 der 25 Gedichte vertont, wodurch die vom Dichter intendierte Ironie aufgehoben wurde. 634 Lieder soll Schubert komponiert haben, womit der Mittelpunkt seines künstlerischen Schaffens klar gelegt ist. Nicht umsonst heißt es, von ihm gehe der Werkanspruch der Gattung aus.