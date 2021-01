In spätestens vier Jahren fährt die S-Bahn von Zweibrücken durchgehend bis an den Rhein – und zurück. Das stellt der Projektbeauftragte Werner Schreiner in einem Telefonat mit der RHEINPFALZ klar. „2025 fährt die Bahn“, so Schreiner, „da fangen wir nicht erst an zu bauen, da fahren wir!“ Damit räumt Schreiner ein Missverständnis aus dem Weg. In einer Vorlage des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar für die Sitzung des Bauausschusses des Zweibrücker Stadtrats am Mittwoch hieß es, „die Realisierung soll spätestens 2025“ erfolgen. Schreiner sagt, damit sei nicht der Baubeginn gemeint gewesen, sondern: „Dann geht der Betrieb los.“ Schreiner kündigt an, dass demnächst die Pläne öffentlich vorgelegt werden.