Im Juni beginnt in Wiesbachder Ausbau des zweiten Teils der Schulstraße. Bei einer Anwohnerversammlung kochten die Gemüter hoch.

Die Schulstraße wird über weitere 206 Meter Länge komplett ausgebaut. Samt Austausch alter Leitungen und neuer Hausanschlüsse durch die Verbandsgemeindewerke. Die Gesamtkosten liegen bei rund 800.000 Euro, der Gemeindeanteil wurde Ende 2024 auf 487.000 Euro veranschlagt. Während der Bauzeit steht ein Wirtschaftsweg hinter der protestantischen Kirche als Umgehung zur Verfügung. Mit Ampel. Was brachte die Bürger aber so auf?

Neben schlechten Erfahrungen beim Ausbau des ersten Teils durch eine andere Firma, war die zu erwartende Bauzeit von neun bis zehn Monaten Auslöser lautstarker Proteste. „In der Zeit bauen sie in China eine Autobahn“, war aus dem Publikum zu vernehmen. Gut 30 Betroffene waren da.

Keine Anlieferungen und Schlaglöcher

Ein Selbstständiger erklärte, dass er Lieferungen empfangen müsse. Das werde nicht funktionieren, bekam er von den Vertretern der Verbandsgemeinde zu hören. Das waren Werkleiter Eckart Schwarz sowie die Bautechniker Björn Sefrin, Frank Scherthan und Frank Strottner. Der Selbstständige drohte: „Dann wird mein Auto immer auf der Baustelle stehen. Dann dauert es 20 Monate.“ Man könne über alles reden, fügte er danach an, forderte aber Lösungen. Zumindest punktuell sei eine Zufahrt seines Grundstücks möglich, wurde ihm mitgeteilt. Aber nicht dauerhaft.

Beschwerden gab es auch über die Umgehung des Bauabschnitts. „Da ist ein Loch neben den anderen.“ Schwarz entgegnete, dass andere Anlieger von Straßenausbauten das gleiche Glück nicht hätten, kündigte aber an, dass ausgebessert werde. Wenn erforderlich auch während der Bauzeit.

Bürger schreien Bürgermeister an

Einige Besucher gerieten trotzdem weiter in Rage. Das Unternehmen, das den ersten Teil der Schulstraße ausbaute, habe zu lange und umständlich gearbeitet. „Die haben 100 Mal Schotter mit dem Radlader weggefahren“, wetterte ein Bürger. Die Vertreter der Verbandsgemeinde versicherten, dass das jetzt beauftragte Unternehmen schneller und besser arbeite.

Es folgten wütende Beschwerden über den täglichen Bring- und Abholverkehr zur Ganztagsschule. „Die Schulstroß werd eefach zugestellt, von denne Idiote. Mach was, du bisch de Bürjermeeschter“, wurde Klaus Buchmann angeschrien. Dem platzte der Geduldsfaden: „Weesch du, was ich bin? Ich glaab ich bin eier Depp unn Abtreter.“ In der Sache stellte sich heraus, dass die Schüler während des Ausbaus schon an der Haltestelle in der Hauptstraße aussteigen sollen und von dort abgeholt würden. Denn der Schulbus könne während der Bauzeit an der Schule nicht wenden.

Gefahr von Rissen an Häusern?

Sorgen gab es über die frisch verlegten Glasfaserkabel. Diese lägen nicht tief genug, sodass sie beim Ausbau beschädigt werden könnten. Ob der Schaden von Unsere Grüne Glasfaser (UGG) ausgebessert werde? „Dafür werde ich keine wertvollen Körperteile verwetten. Die Firmen kümmern sich – auf Deutsch gesagt – einen Dreck um die korrekte Verlegung der Kabel“, antwortete Schwarz ehrlich aus Erfahrung. Der Glasfaserausbau sei außerdem auf Kosten der UGG erfolgt. Da weder Anwohner, noch Verbandsgemeinde dafür bezahlt haben, könnten sie schwer Forderungen gegen das Unternehmen stellen.

Generelle Bedenken gegen den Ausbau hatte Werner Schwarz in der Ratssitzung zuvor geäußert, in der dem Plan und der Durchführung des Ausbaus zugestimmt werden mussten. Unter anderem wegen der alten Bausubstanz der Häuser der Schulstraße, die an die Lamachstraße grenzen. Bei einer Begehung sei festgestellt worden, dass eine Sanierung hier sichererer sei. Je tiefer man hier ausbaue, umso größer die Gefahr von Rissen in den Häusern. Strottner widersprach. Seien Häuser schlecht begründet, lasse man während der Arbeiten zur Sicherheit einen Teil des alten Streifens stehen.

Nach Ansicht von Markus Schmidt, Beigeordneter, ebenfalls Bautechniker, reiche eine Sanierung hier auch nicht: Die Straße habe lediglich einen Unterbau von fünf bis sieben Zentimetern Schotter. Fünf Zentimeter Asphalt seien bei deren Bau aufgetragen worden. Das sei einst zwar üblich gewesen, aber zu wenig Substanz für eine Sanierung des Straßenkörpers.

Wie auch während der Bürgerversammlung ein Einwohner, vermutete Wagner dazu, dass die Werke sich an den Kosten des Straßenausbaus beteiligen müssten. Das ergebe sich aus entsprechenden Verträgen. Weil die Werke den Straßenkörper zur Ausbesserung ihrer Leitungen nun nicht auskoffern und wiederherstellen müssten. Buchmann dazu: Es werde satzungsgemäß abgerechnet, andere Verträge, wie dieser, seien ihm unbekannt. Alle Räte, bis auf Schwarz, stimmten dem Ausbau danach zu.