Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kalte Meeresluft, ein Eisberg und ein wahnsinniger Steuermann: Der Homburger Arzt und Autor Dirk Hasselmann entführte die rund 50 Besucher im Homburger Saalbau bei seiner Lesung auf mehrere Schiffe. Er erzählte, wie ihn die Geschichte eines Psychopathen inspirierte.

„Entweder man stürzt sich direkt in die See oder man versucht, das zu überleben“, fasste die Veranstalterin der Lesung, Jutta Bohn, das Gehörte zusammen. Es waren in der Tat düstere