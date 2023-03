Von Patrick Göbel

Am Mittwoch wurde eine kleinere Schülergruppe gegen 7.45 Uhr von einem Mann angesprochen. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Turmschule im Saarbrücker Stadtteil Dudweiler. Die Schülergruppe habe außerhalb des Schulgeländes gestanden. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann. Zeugen werden gebeten, sich bei der Sulzbacher Polizei unter der Telefonnummer 06897 9330 zu melden. Schon am Montag hatte ein Mann zwei Kinder an der Turmschule mit einem Handzeichen aufgefordert, mit ihm zu kommen. Als er Lehrer bemerkte, sei der Mann geflüchtet.