„Saanse mol, sinn die Sädz, wo Se am Anfang vun Ihre Ardiggele schdehn hann, werglich wohr odder duun Se die immer erfinne wie S’es brauche?“, fragte die RHEINPFALZ-Leserin den Sepp im Vorübergehen in der Münzstraße. Der antwortete: „Jedzd hann ich schunn widder e Anfang!“

Vor fast einem halben Jahrhundert gewann die frühere Lehrerin „Zweebrigge“ lieb – und nicht erst, als deren Freundin beim ersten Besuch feststellte: „In der Schdadt gebbds viel Grienes un alles leid beisamme!“ Die Karriere des Ehemannes hatte das Paar in die „Residenz des Rechts“ gebracht, in die Stadt mit dem höchsten pfälzischen Gericht.

Da fällt einem ein, wie beim Stadtjubiläum „de Bartze Bolle“, Zeitungsverleger Günther Bartz, beim 625-Jahr-Festakt in der Karlskirche die Justiz der Heimatstadt mit spitzer Zunge würdigte: Das bekannteste „einheimische Gericht“ sei „Hammelfleesch mid Gelleriewe“ gewesen. Das sei laufend im Gefängnis aufgetischt worden. Deshalb hätten die auswärtigen Häftlinge gemeint, es sei das Lieblingsessen der Zweibrücker…

Erinnerungen auch bei Leserin Elke Jager, als mal wieder vom „Patt“ die Rede war: Sie hat in ihrer Fotosammlung ein Foto des stadtbekannten „Münzensammlers“ gefunden, das ihn bei seinem Kassensturz zeigt. So haben ihn Zweibrücker noch „vor de Aue“ – die älteren natürlich.

Die zwee Mäde, die wo in Ameriga wohne“

„In die Erinnerung eintauchen“, nennt Günther Zwing das Lesen der Kolumne. Er liest sie im fernen München. Die Mundartautorin Bärbel Philippi, eine ehemalige Zweibrückerin, „versorgt“ ihn und andere Freunde („vor allem aa die zwee Mäde vum Kaffe Ricker aus de Fruchtmarkdschdross, die wo in Amerika wohne“) mit den „Weeschde-noch“-Artikeln. Einmal mehr hat auch bei Zwing die frühere Alleeschule am Goetheplatz eine dominierende Rolle gespielt. So hatte sich Zwing vor Jahren schon gefreut, dass in einem Roman Wolfgang Ohlers das Flair des für ihn „bedrohlichen“ dunklen Schuldurchgangs beschrieben wird.

Dass in der Alleeschule auch „Ungewöhnliches“ geübt werden konnte, beschreibt Zwing, der 1946 dort eingeschult wurde: An der Mauer des Schulhofs stand eine ausrangierte Krad-Melder-Maschine der Marke Zündapp aus dem Krieg: „Darauf habe ich in der großen Pause mit großer Begeisterung Motorrad-Fahren gespielt.“

Der Duft im Barackenhäuschen

Niemals vergessen die früheren Schüler das „übelriechende Barackenhäuschen mit den Herzchen an den Türen“ zu erwähnen, auch Zwing nicht und schon gar nicht „die an der hinteren Mauer befestigte Dachrinne für die kleineren Geschäfte der Buben“. Auch an seine „Schulkleidung“ erinnert sich der Münchner: „Sei Ledderhose had ma gedraa, johrelang, bis es nimmi gang is. Un schdad rischdische Schuh hammer Holzklumpe angezoo odder ma is eenfach barfuß geloff, wenns Wedder gehadd had.“

In den Nachkriegsjahren bekam jeder Schüler auch was zu essen in der Schule. Zwing schmeckte der Milchbrei und der Kakao Im ehemaligen Essgeschirr aus Soldatenzeiten ganz besonders gut – da gibt es gewiss genügend Mitschüler, die ihm zustimmen. Natürlich versäumt ein früherer Pfälzer und heutiger Münchner nicht auf die lobenswerte Einrichtung „vun de Pälzer Weinstubb in de Residenz“ hinzuweisen. Auch seine Erinnerungen an „die Glugg“, an Walter Hauck und die anderen Freunden aus der Kirchengemeinde schätzt er noch immer.

Aber weil anfangs vom Ansprechen durch Leser die Rede war: „Hann sie die RHEINPALZ“, fragte die freundliche Dame auf dem Exe, „lese se do aa denne Sebb?“ – das „Ja“ hörte sie zufrieden.