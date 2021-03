Nach zuletzt mehreren ähnlichen Fällen im saarpfälzischen Gersheim hat ein unbekannter Mann am Dienstagmittag, 23. März, im Saarbrücker Stadtteil Burbach ein Kind bedrängt und in Schrecken versetzt. Wie die Polizei berichtet, hat dort jemand ein zehnjähriges Mädchen angesprochen und am Arm festgehalten. Das Kind befand sich auf dem Heimweg von der Ganztagsschule in der Georg-Heckel-Straße. Das Mädchen konnte sich befreien und lief sofort zurück in die Schule. Dort verständigte eine Lehrerin die Eltern und rief die Polizei. Der Mann soll mit einem schwarzen Auto weggefahren sein, das vorher in der Nähe parkte. Er sei größer als 1,70 Meter und hellhäutig, habe kurzes schwarzes lockiges Haar, einen schwarzen Bart und eine Narbe am Hals. Der Gesuchte war dunkel bekleidet und trug schwarze Schuhe sowie eine Maske, die das ganze Gesicht bedeckte. Die Polizei in Saarbrücken-Burbach bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0681/97150.