Am 5. Januar beginnt sie, die Reifeprüfung an den beiden Zweibrücker Gymnasien. Angenehm wird’s nicht, denn im Vergleich mit dem Vorjahr wurden die Hygienevorschriften sogar noch einmal verschärft.

Das Hofenfels-Gymnasium zählt in diesem Jahr 85 Prüflinge und das Helmholtz-Gymnasium 82. Das sind mit insgesamt 167 Schülern – 94 Mädchen und 73 Jungs – deutlich weniger als in den Vorjahren. Da pendelte die Zahl stets um die 200. Für die Schulen ist es das zweite schriftliche Corona-Abitur und schon das dritte mündliche unter Corona-Bedingungen.

Beim diesjährigen Corona-Abitur „lassen die Hygienevorschriften des Ministeriums eine Verschärfung gegenüber dem Vorjahr erkennen“, stellt Christine Orf fest, Oberstufen-Leiterin am Hofenfels-Gymnasium. Es müsse „mit zwei Metern Abstand geschrieben werden, und alle Prüflinge, sogar die bereits ,Geboosterten’, müssen mit Maske schreiben“, erläutert Orf. Im Vorjahr hatte noch ein Mindestabstand von 1,50 Meter genügt. Überdies müsse allen Schülern vor der Prüfung ein Selbsttest angeboten werden, weshalb die Prüflinge eine Viertelstunde früher einbestellt werden. Ungeimpfte Schüler müssen den Test vorab machen. Zu den Hygienevorschriften gehört außerdem regelmäßiges Lüften sowie das Abstandhalten beim Gehen.

Lüften beim Hörverstehen

Neu ist auch, dass der Blockunterricht nach den Ferien als Fernunterricht organisiert werden soll – den bot das Hofenfels beim letzten Mal noch in Präsenz an. Neu ist überdies, dass im Prüfungsteil Hörverstehen in Englisch und in Französisch eine Lüftungspause von fünf Minuten vorgesehen ist. Die Pause geht nicht von der Prüfungszeit ab, sondern wird angehängt.

Am Hofenfels-Gymnasium gibt es 85 Prüflinge, 48 Mädchen und 37 Jungen. Die Prüfungen starten am Mittwoch, 5. Januar, mit Biologie. Geschichte und Erdkunde werden am Montag, 10. Januar, geschrieben. Sozialkunde und Sport stehen am Montag drauf auf dem Plan. Den Abschluss bilden Physik und Chemie am Freitag, 21. Januar. Die Fächer Deutsch, Englisch, Mathe und Französisch werden in ganz Rheinland-Pfalz am selben Tag geschrieben, weil einige Aufgaben überall gleich sind. Sie sind terminiert auf Freitag, 7. Januar; Mittwoch, 12.; Freitag, 14., und Mittwoch, 19. Januar.

Die mündlichen Prüfungen folgen im März

Das mündliche Abitur schließt sich am Freitag, 18. März, und am Montag, 21. März, an. Die Entlassfeier soll am Freitag, 25. März, nach der vierten Stunde stattfinden. Für den Jahrgang hofft Orf „von Herzen, dass mit einer 2G plus-Regelung endlich auch am Abend des 25. März wieder ein Abiball in unserer Aula stattfinden kann. Dieses für die jungen Menschen so wichtige, die Schullaufbahn abrundende Ereignis wurde ja leider den Abiturjahrgängen 2020 und 2021 genommen“. Im Vorjahr hatte das Hofenfels-Gymnasium insgesamt 83 angehende Abiturienten gezählt.

Oliver Blauth vom Helmholtz-Gymnasium sagt, dass „die Vorgaben denen vom Vorjahr ähneln. Insbesondere bei den schriftlichen Prüfungen wird strikt auf die Einhaltung des Mindestabstandes geachtet, so dass die Schüler in mehreren Räumen schreiben werden.“ Am Helmholtz-Gymnasium treten insgesamt 82 Prüflinge an, 46 Mädchen und 36 Jungen. Deutsch, Englisch, Mathematik und Französisch werden am selben Tag geschrieben wie am Hofenfels-Gymnasium. Start der Prüfungen ist am Mittwoch, 5. Januar, mit Erdkunde und Geschichte. Am Montag, 10. Januar, werden Biologie und am Montag drauf Physik und Sport geschrieben. Den Abschluss macht Chemie am Freitag, 21. Januar. Das mündliche Abitur ist für Montag und Dienstag, 14. und 15. März geplant. „Für die Entlassfeier prüfen wir momentan noch verschiedene Optionen. Der Abiball findet nach aktuellem Stand am Samstag, 19. März, in der Festhalle statt“, kündigt Blauth an. Nach den Ferien gibt es aber zunächst einmal Blockunterricht in den Abiturfächern, „nach den guten Erfahrungen im letzten Jahr erneut in digitaler Form, um eine Durchmischung der Schüler kurz vor den Prüfungen zu vermeiden“, so Blauth. Im Vorjahr hatten sich am Helmholtz-Gymnasium insgesamt 113 Jungen und Mädchen zum Abitur angemeldet.