Die Polizei hat im Fall eines Schockanrufs in Zweibrücken einen Verdächtigen festgenommen. Wie die Beamten berichten, soll er eine 77-Jährige Mitte September um einen hohen fünfstelligen Betrag betrogen haben.

Der Verdächtigte wurde am Dienstag bei Aschaffenburg festgenommen. Das Amtsgericht Zweibrücken hat am Mittwoch einen Haftbefehl wegen des Verdachts der Erpressung in besonders schwerem Fall sowie des bandenmäßigen Betruges gegen den 37-Jährigen erlassen, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Zuvor war das Auto des Geldabholers im Zuge der polizeilichen Ermittlungen identifiziert und zur Fahndung ausgeschrieben worden. Dabei wurden mögliche Beweise gefunden. Die Auswertung dauert an.

Der Beschuldigte hat sich bei der Haftbefehlseröffnung nicht zu den Vorwürfen geäußert. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.