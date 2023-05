Ein Trickbetrüger hat am Mittwoch eine 73-jährige Zweibrückerin um 30.000 Euro geprellt. Laut Polizei hat sich der Mann am Telefon als Polizist ausgegeben und behauptet, die Tochter der Frau sei in einen Unfall verwickelt. Die Tochter müsse deshalb „freigekauft“ werden. Der Anrufer lockte die Frau auf den Parkplatz Uhlandstraße, auf dem sie ihm das Geld in bar übergab. Angeblich hätte später noch ein Anwalt kommen sollen, um der Frau eine Quittung zu geben und zu sagen, wie sie ihre Tochter freibekommt. Als kein Anwalt kam, bemerkte die 73-Jährige den Betrug.