Noch ist nicht bekannt, mit welchem Gegenstand Gästen einer Oberstufenparty des Helmholtz-Gymnasiums in der Nacht zum Freitag Schnittverletzungen zugefügt wurden. Wie berichtet, war es bei der Party zu einem Streit gekommen, der in Handgreiflichkeiten mit am Ende drei leicht verletzten jungen Männern ausartete. Laut Polizei wiesen alle drei oberflächliche Schnittverletzungen auf. Was diese verursacht hat, sei noch nicht sicher, so ein Sprecher der Polizei am Montag. Man habe es aber auf zwei Möglichkeiten eingegrenzt: Entweder sei es eine abgebrochene Flasche oder ein Messer gewesen. Die Vernehmungen seien noch nicht abgeschlossen, es werde weiterhin ermittelt, so der Polizeisprecher.