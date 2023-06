Das Ehepaar Angela und Jörg Cebulla gehört zu den schnellsten Polizisten im Land. Bei den Landesmeisterschaften über zehn Kilometer überlief der 49-jährige Zweibrücker Jörg Cebulla die Ziellinie unweit des Freibades Kusel am Donnerstag in 46:45 Minuten.

Seine Frau Angela wurde konkurrenzlos Polizei- Landesmeisterin im Halbmarathon. Die 48-Jährige von der Inspektion Zweibrücken kam als einzige Frau in 2:06,26 Stunden ins Ziel.

„Heiß und anstrengend“ lautete das Fazit der frisch gekürten Landesmeisterin nach dem Rennen. „Ich brauche Bergab-Passagen zum Erholen. Aber ich habe mein Ziel, unter 50 Minuten zu laufen, erreicht“, stellte Jörg Cebulla im Ziel fest. Er wurde Gesamt-23. der 54 Teilnehmer und 19. bei den Männern über die zehn Kilometer. Schnellster Polizist über die Halbmarathon-Distanz war Martin Reusch (38) aus Wittlich in 1:25,37 Stunden. Über die zehn Kilometer siegte Johannes Flesch (36) von der Hochschule der Polizei, Standort Wittlich-Wengerohr, in 35:15 Minuten. Schnellste Frau über die kurze Distanz war Mainka Phyllis aus Mainz mit einem Start-Ziel-Sieg in 40:44 Minuten.