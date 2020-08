Ein laut Polizei toll reagierender Zeuge verfolgte am Mittwoch einen Dieb, der im Outlet ein hochwertiges Paar Sportschuhe gestohlen haben soll. Die Polizei konnte den Mann festnehmen. Der mutmaßliche Täter flüchtete nach der Tat in einem Taxi, wurde allerdings von dem Augenzeugen unbemerkt verfolgt. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte den Flüchtigen in der Innenstadt festnehmen. Bei ihm handelt es sich um einen amtsbekannten 38-Jährigen. Als die Beamten zugriffen, war er gerade dabei, die Sportschuhe im Wert von 112 Euro für 25 Euro an einen Bekannten zu verkaufen. Das verhinderten die Beamten. Die Schuhe wurden an das Geschäft im Outlet zurückgegeben, gegen den 38-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.