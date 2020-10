Am Wochenende ist zum letzten Mal Gelegenheit, ins Kino zu gehen, auch in Zweibrücken und Pirmasens. Dann müssen die Kinos bis zum Monatsende schließen. Die Betreiber sind über den Lockdown auch nicht glücklich.

„Wir haben seit 9. Juli wieder geöffnet und die Kinobesuche nach und nach steigern können“, sagt Annette Schwarz vom Zweibrücker Cinema Europa. Sie habe diese Woche mehr Besucher als sonst. „Die Menschen wollen alle noch mal Kino erleben und bedauern, dass wir ab Montag wieder schliessen müssen. Wir haben die Hygienekonzepte in unserem Haus sehr gut umsetzen können und das Vertrauen der Besucher zurückgewonnen.“

Die Kinobesitzerin zeigt Verständnis für den Lockdown: „Wir hoffen, mit der vierwöchigen Schließung zu helfen, die ansteigende Welle mit zu brechen. Wir haben Verständnis für die Maßnahmen in dieser Situation, bevor die Pandemie völlig außer Kontrolle gerät. Wir können die Pandemie nur gemeinsam lösen. Aber wir müssen alle abwarten. Wenn wieder normale Zeiten kommen, werden wir gestärkt aus der Krise kommen. Wir müssen es nur gesundheitlich und wirtschaftlich überleben. Was wären wir ohne Kino?“

Theodor Sieber, der Betreiber des Pirmasenser Walhalla-Kinos, spricht von „Endzeitstimmung“. „Es sind selten so viele Leute an einem Donnerstagnachmittag ins Kino gekommen.“ Für Sieber hat die Politik den Sommer verschlafen. Die Kultur, die Kinos und die Gastronomie müssten nun dafür büßen – und das, obwohl ihm weltweit kein Fall bekannt sei, dass sich im Kino oder Theater ein Besucher mit dem Coronavirus infiziert habe. Im August habe es begonnen, wieder besser zu laufen. Im September und Oktober habe er sogar wieder etwa 40 Prozent des Besuchs des Vorjahres verbucht. Damit habe er die Unkosten decken können. Dass er nach dem 30. November sein Kino wieder öffnen kann, glaubt Sieber nur bedingt: „Im Dezember werden noch einmal zwei Wochen drangehängt. Über Weihnachten wird alles geöffnet, die Reisewelle läuft und die Infektionszahlen schnellen nach oben, so dass sich die Politik gezwungen sieht, im Januar alles wieder herunterzufahren. Mit einer Normalisierung rechne ich erst im Frühjahr“, so Sieber.

Das läuft im Kino

Cinema Europa: der schöne Animationsfilm „Yakari“, der optisch beeindruckende und spannende Katastrophenfilm „Greenland“ (mit Gerald Butler), die optisch oft überraschende Kinderbuchverfilmung „Der geheime Garten“, die eher konventionellen Animation „Der Drachenreiter“ und „Oops 2 – Land in Sicht“, die wunderschöne Fortsetzung „Jim Knopf und die wilde 13“, die deutschen Komödien „Es ist zu deinem Besten“ und „Gott, du kannst ein Arsch sein“ (nur Sonntag) und der Science-Fiction-Film „Tenet“.