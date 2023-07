Wer hat Lust auf zwei Allee-Runden über rund fünf Kilometer mit den Kollegen? Wer die Frage mit Ja beantworten kann, sollte sich noch für den Zweibrücker Firmenlauf anmelden.

Start zum 12. Zweibrücker Firmenlauf ist am Mittwoch, 19. Juli, um 18 Uhr auf dem Schlossplatz. Der Teilnehmerrekord liegt bei über 1100 Läufern im Jahr 2019, bei der Neuauflage nach der Corona-Pause machten vergangenes Jahr 700 Läufer mit. Nach dem Lauf gibt es eine After-Run-Party auf dem Schlossplatz. Anmeldeschluss ist am 12. Juli, am Renntag können Interessierte noch bis 15 Uhr nachmelden.

Anmeldung

- im Internet unter firmenlauf-zweibruecken.de

- Startgeld 6 Euro pro Teilnehmer, einzahlbar aufs Konto der VB Zweibrücken bei der Sparkasse Südwestpfalz, IBAN DE73 5425 0010 0034 0164 36, BIC MALADE51SWP.