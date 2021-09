Rüdiger Schneidewind (SPD), der seit zweieinhalb Jahren nicht mehr Oberbürgermeister von Homburg sein darf, will um sein Amt kämpfen. Nach zwei Gerichtsprozessen, innerhalb eines Revisionsverfahren beim Bundesgerichtshof und während seiner Suspendierung durch das saarländische Innenministerium kündigte Schneidewind am Freitag, 3. September, an, seine politische Zukunft in die Hände der Homburger Bürger zu legen. Weil Schneidewind ohne Wissen des Stadtrats teure Detektive mit der Überwachung städtischer Mitarbeiter beauftragt hatte, wurde er 2019 vom Dienst suspendiert. Nun hat er die Homburger SPD-Stadtratsfraktion gebeten, in der Ratssitzung am 9. September dem Antrag der CDU auf ein förmliches Abwahlverfahren zuzustimmen. Damit macht er den Weg frei zu einer Bürgerabstimmung, in der die Homburger Wähler entscheiden müssen, ob sie Rüdiger Schneidewind endgültig aus dem Amt wählen oder ihn künftig wieder an der Rathausspitze zurückhaben wollen.