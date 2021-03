Mit knapper Mehrheit von 23 Ja- bei 20 Neinstimmen und drei Enthaltungen hat der Homburger Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung am Freitagabend, 12. März, ein Vergleichsangebot des suspendierten Oberbürgermeisters Rüdiger Schneidewind (SPD) angenommen. Der OB, der ein teures Düsseldorfer Detektivbüro auf Mitarbeiter des Homburger Baubetriebshofs (BBH) angesetzt hatte, wird nun mit einer privaten Zahlung von knapp 81.000 Euro an die Homburger Stadtkasse den finanziellen Schaden für die Stadt Homburg begrenzen. Für den Stadtrat, der Schadensersatzansprüche gegenüber Schneidewind hatte prüfen lassen, ist der Konflikt mit dem OB damit zivilrechtlich abgeschlossen. Am Freitagabend rief die CDU-Fraktion den OB zum endgültigen Rücktritt auf; andernfalls werde sie in der Stadtratssitzung in zwei Wochen ein förmliches Abwahlverfahren auf den Weg bringen. In einem Strafprozess hatte das Landgericht Saarbrücken den Homburger Rathauschef am 27. Januar zu einer viermonatigen Bewährungsstrafe plus 10.800 Euro Geldstrafe verurteilt. Auch gegen dieses zweite, mildere Urteil legt Schneidewind Rechtsmittel ein.