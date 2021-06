Ab Sonntag, 4. Juli, wird in der Luitpoldstraße ein Halteverbot eingerichtet. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist ein Abschnitt der westlichen Straßenseite betroffen, die ans ehemalige Raiffeisengelände grenzt.

Das Areal gehört mittlerweile der Firma Schneider Holzbearbeitung, die seit 1987 in der Luitpoldstraße ansässig ist und dort laut Firmenchef Norbert Schneider 1,6 Millionen Euro in einen neuen Gewerbepark investiert. Bis Ende des Jahres sollen entlang der Straße drei einstöckige, 500 bis 600 Quadratmeter große Gebäude entstehen, eins mit Büros und Lager und zwei mit Verkaufsflächen. Ziel ist es, die Straße durch die Ansiedlung neuer Firmen zu beleben. Rund 2000 Quadratmeter bleiben laut Norbert Schneider zunächst noch unbebaut.

Die Erdarbeiten sind schon seit ein paar Tagen in Gange, ab 5. Juli sollen nach Schneiders Angaben die Bodenplatten betoniert werden. Nach Rücksprache mit der Stadtverwaltung habe man sich darauf geeinigt, dass das Parken in diesem Bereich wegen der bevorstehenden Bauarbeiten verboten ist. „Es sind etwa 90 Meter entlang der Straße betroffen“, so der Firmenchef. Wenn die Gebäude des Gewerbeparks stehen, entstehen unmittelbar davor Parkplätze – allerdings für die Firmenkunden.