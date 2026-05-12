Schneemenschen? Die gibt es wirklich, und zwar in der Pfalz. Eine Firma dieses Namens weist via Internet den Weg in alpine Skigebiete und auf Wanderwege in den Bergen.

Wie hoch liegt heute der Schnee am Hintertuxer Gletscher? In welchen Skigebieten schneit es in den nächsten Tagen? Welche Neuigkeiten aus den Alpen und Mittelgebirgen sind für meinen bevorstehenden Urlaub relevant? Und welche Unterkünfte haben noch ein Zimmer frei? Diese und viele weitere Informationen aus verschneiten Bergwelten lassen sich auf der Internetseite schneehoehen.de abrufen. „Wir publizieren hier alles, was das Thema Wintersport angeht“, sagt Martin Iwanski, der die Web-Domain im Jahr 1999 gegründet hat. Um wenig später das sommerliche Gegenstück alpen-guide.de folgen zu lassen, als Service-Fundgrube für Bergurlaube in der warmen Jahreszeit. „Unser jüngstes Produkt heißt wellness.info“, erläutert der Zweibrücker. „Auf diesem Portal bieten wir Zugang zu hochwertigen Wellness-Hotels. Wo mehr geboten wird als eine Sauna und ab und zu mal eine Massage.“

Wandern in den bayerischen Alpen: Die Web-Portale der Schneemenschen GmbH führen zu Angeboten fürs ganze Jahr in den Bergen. Archivfoto: Nicolas Armer/dpa

Die Firma hinter diesen drei Online-Angeboten heißt Schneemenschen GmbH. Im Jahr 2001, noch als Student, hatte sie Iwanski aus der Taufe gehoben – zusammen mit seinem Kompagnon Kai Schäfer, der seine alpinen Kenntnisse als Skilehrer in Kempten ins Unternehmen einbrachte.

Bis heute guter Kontakt zur Hochschule

„Schon als Kind mit meinen Eltern war ich oft in den Bergen unterwegs“, erinnert sich Martin Iwanski. „Bis in die 90er Jahre hattest du ja kaum eine Chance, wenn du wissen wolltest, wie hoch in diesem oder jenem Skigebiet aktuell der Schnee liegt. Allerhöchstens konnte man ein lokales Schneetelefon anrufen und erfuhr vielleicht noch, welche Lifte aufhaben. Das war’s dann aber auch schon. Hier reifte unsere Idee, schneehoehen.de zu konzipieren. Mit Landkarten, Verlinkungen und allem Drum und Dran.“ Dem Studenten an der damaligen Fachhochschule Zweibrücken kam sein Wissen aus dem Studiengang Digitale Medien bei der Firmengründung gut zupass.

„Später, 2007, waren wir die Ersten, die eine Schneedaten-App im Appstore anbieten konnten“, erinnert sich der heute 49-Jährige. Der gute Kontakt zur Hochschule ist nie abgerissen: Für Iwanski, der dort zwischenzeitlich fünf Jahre lang eine Vertretungsprofessur innehatte, ist die Bildungseinrichtung auf dem Kreuzberg bis heute eine wertvolle Quelle, um medienaffinen Nachwuchs für sein Unternehmen zu gewinnen.

Anfänge auf dem Flugplatzgelände

Ihren ersten Firmensitz hatten die „Schneemenschen“ im Multimedia-Internet-Park (MIP), der seinerzeit neben dem Flugplatz und dem Outlet-Center als eine der drei Säulen bei der zivilen Umnutzung des einstigen Militär-Airports Zweibrücken galt. „Das war ein Gründerzentrum, das unser jungen Firma ideale Bedingungen bot, je nach Bedarf flexibel zu wachsen oder auch zu schrumpfen“, sagt Iwanski. „Heute ist im MIP vorwiegend noch der Telekommunikationsanbieter 1&1 zu finden.“

Die Schneemenschen GmbH ist in der Parkvilla an der Gutenbergstraße ansässig. Foto: Gerhard Müller

„Nach fünf, sechs Jahren kamen wir an einen Punkt, an dem wir uns entscheiden mussten, wie es weitergehen soll“, erzählt der Chef. „Wir verdienten Geld, die Firma stand gut da. Da kamen wir zu dem Schluss, dass jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, das Unternehmen zu verkaufen.“

Versuch einer strategischen Partnerschaft

2009 wurde mit der Hamburger Ganske-Verlagsgruppe ein solventer Käufer gefunden. „Die haben nicht nur die Buchverlage Hoffmann & Campe und DTV unter ihrem Dach, sondern auch den Jahreszeiten-Verlag mit dem renommierten Reisemagazin Merian. Die Verlagsgruppe sah die Chance, mit unserer Hilfe tiefer ins Online-Business einzusteigen.“ Doch für die Zweibrücker „Schneemenschen“ habe sich die Einbindung in ein printgeprägtes Verlagskonstrukt als schwierig entpuppt. „Ein Buchverlag operiert mit Planungszyklen von drei Jahren und mehr; unser Online-Geschäft funktioniert viel kurzfristiger. Angestrebt hatten wir eine strategische Partnerschaft. Doch letztlich konnten wir im Korsett der Verlagsgruppe nicht profitabel weiter wachsen.“

In dieser schwierigen Situation stieg Mitgründer Kai Schäfer aus der Firma aus. 2014 fragte die Ganske-Gruppe den verbliebenen Minderheits-Miteigentümer Iwanski, ob er sich einen Rückkauf der Schneemenschen GmbH vorstellen könne. „Die Hamburger Partner machten mir einen fairen Preis, und so schlug ich ein“, erinnert sich der Zweibrücker.

Dienstleistungen auch für Euroclassic

In der Folgezeit zog er mit der Schneemenschen GmbH in die Parkvilla an der Ecke Hofenfels-/Gutenbergstraße um – in den Gründerzeitbau, der heute unter anderem den Irish Pub beherbergt. „Inzwischen haben wir unsere Entwicklungsabteilung ausgegründet – als Tochtergesellschaft mit dem Namen Schnips IT & Service GmbH. Die sitzt auch hier in der Villa und kümmert sich um die App-, IT- und Softwareentwicklung der ,Schneemenschen’.“ Aber auch externen Kunden bieten die sechs bei Schnips angestellten IT-ler ihre Dienste an. Zum Beispiel gestalten und pflegen sie Apps und Webseiten für das Zweibrücker Kulturamt, für das Festival Euroclassic oder auch für Möbel Martin.

Heute bringen es die Schneemenschen GmbH und Schnips zusammen auf rund 20 Angestellte. Die arbeiten aber nicht alle in der Parkvilla: „Die meisten sind im Homeoffice, dezentral. Einer unserer führenden Entwickler wohnt zum Beispiel in Münster“, sagt Iwanski.