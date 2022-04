Unwetter, Schnee und umgestürzte Bäume führten in der Nacht zum Samstag rund um Zweibrücken zu Stromausfällen, etwa in Contwig, Battweiler, Riedelberg, Kleinbundenbach, Klein- und Großsteinhausen. Am Samstagnachmittag war laut Pfalzwerken ein Großteil der betroffenen Ortschaften wieder versorgt, in Battweiler aber gab es gegen 15 Uhr immer noch keinen Strom. Am Sonntagmorgen meldeten die Pfalzwerke: Auch in Battweiler fließt wieder Strom, nach über zwölf Stunden. In der Nacht zum Samstag kam es außerdem zu zahlreichen Behinderungen des Straßenverkehrs durch umgestürzte Bäume und liegengebliebene Fahrzeuge, wie die Polizei mitteilt. Nachdem es am Freitag den ganzen Tag geregnet hatte, sank die Temperatur am Abend stark ab, und der Regen ging in Schnee über. In der Zweibrücker Innenstadt war die Schneedecke nur vier Zentimeter hoch, auf der Höhe lagen bis zu 20 Zentimeter Schnee, so in Lambsborn. Unter der Schneelast stürzten Bäume um, Äste brachen ab. Insgesamt fiel am Wochenende sehr viel Regen und Schnee, so dass die Bäche an manchen Stellen über die Ufer traten. In den nächsten Tagen wird es laut Wettervorhersage deutlich milder, am Dienstag über 20 Grad, bei viel Sonne.