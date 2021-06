Zur Bebauung des Grundstücks der Villa Schwinn (RHEINPFALZ vom 25. und 27. Mai) Was für ein neues Trauerspiel in unserer schönen Stadt. Wie krank muss ein Investor sein, auf die Idee zu kommen, ein solch schönes barockes Ensemble wie unsere Altstadt durch solche Protzbaus zu verhunzen?

Wie unfähig und krank ist unsere Stadtregierung mitsamt dem Stadtrat, die solches Unterfangen auch noch wohlwollend unterstützen? Andere Städte sind stolz auf ihre Altstädte und tun alles dafür, diese zu erhalten und stilgerecht zu ergänzen. Man hat den Eindruck, dass sich unsere Stadtregierung von jedem daher gelaufenen Investor vorführen lässt. Siehe die Weiße Kaserne, das Hilgardhaus, die Parkbrauerei und so weiter. Warum kann man nicht die Tankstelle und die dahinterliegenden Gebäude abreißen und in der Verlängerung zum Melanchtonheim in gleichem Stil einen Neubau anschließen? Warum kann man die Remise nicht renovieren und daraus eine Fahrradgarage für E-Bikes machen? Stattdessen bewegt man sich auf einem sehr primitiven Niveau und setzt auf schmucklose Betonklötze.

Lieber Herr Oberbürgermeister, werden Sie Ihrem Amtseid gerecht und wenden Schaden von unserer schönen Stadt ab. Verhindern Sie den Absturz von Zweibrücken in die Bedeutungslosigkeit.

Hans-Rainer Juhasz, Zweibrücken

„Schätze nicht dem Zeitgeist opfern“

Mit Entsetzen haben wir uns auf der Homepage der Firma Weiland den Bebauungsplan für das Gelände an der Villa Schwinn und die Abbildung in der RHEINPFALZ vom 27. Mai angesehen. Dieser einfallslose Wohnungsbau steht im krassen Gegensatz zur Herzogsvorstadt und der im Umfeld der Villa Schwinn noch vorhandenen historischen Bebauung.

Die Villa Schwinn wirkt von den überdimensioniert geplanten Wohnblocks in die Ecke gedrängt und erdrückt. Hier geht es unseres Erachtens nicht mehr um Denkmalschutz, sondern nur um wirtschaftliche Interessen der Investoren, deren Anliegen wohl die Gewinnmaximierung ist.

Es kann doch nicht sein, dass man Gebäude unter Denkmalschutz stellt und die Eigentümer mit allen damit verbundenen finanziellen Lasten und Einschränkungen alleine lässt und diese dadurch gezwungen sind, sich auf fragwürdige Investorenpläne einlassen zu müssen. Eine staatliche Unterstützung (die auch den Namen verdient) für die Eigentümer solcher Gebäude wäre dringend erforderlich.

Aus der Internetseite des Kultur- und Verkehrsamtes Stadtmuseum: „Die Jahre nach 1945 waren sehr schwer, aber, wie schon so oft in der Vergangenheit, ging man unverzagt an den Wiederaufbau der Stadt. Ein neues Zweibrücken entstand; nur noch wenige historische Bauten erinnern an das Vergangene. Und doch sind sie symbolisch für die reiche Geschichte der Stadt ...“ (...)

In den 70er und 80er Jahren wurden viele der erhaltenen Gebäude „tot modernisiert“ oder abgerissen. Es ist beschämend, wenn nun eines dieser wenig erhaltenen historischen Gebäude, auch wenn es hier „nur“ um die Remise geht, materiellem Denken zum Opfer fällt. Wir denken auch an das unter Denkmalschutz stehende Barockhaus von Heinrich Trautmann in der Homburger Straße, das seit 2013 leer steht und immer mehr verfällt. Das 1760 errichtete Gebäude ist das einzige aus dieser Zeit erhaltene in dieser Straße. Es wird sich wohl niemand darüber aufregen, wenn Gebäude, die nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet wurden von dem Gelände der Villa Schwinn entfernt werden. Jedoch sollte man Historisches erhalten, dazu gehört ohne Frage die Remise. Diese ist nicht baufällig und wird bis heute genutzt.

Wir sind es unseren Nachkommen schuldig, Geschichte zu bewahren und wo immer es nur geht, zu schützen. Und ein Denkmal ist Geschichte.

Unseres Erachtens herrscht in Zweibrücken kein Wohnraummangel. Die Einwohnerzahl ist seit Jahren mit geringen Abweichungen auf dem gleichen Stand. Am 27. Februar 2018 schreibt die RHEINPFALZ : „Die Einwohnerzahl sinkt wieder“ und am 24. Januar 2019 die „Saarbrücker Zeitung“: „Einwohnerzahl bleibt seit Jahren konstant“. Auf dem Gelände der ehemaligen Parkbrauerei sollen alleine vier Punkthäuser mit 52 Wohnungen entstehen, eine Tiefgarage mit 104 Stellplätzen, 72 Wohnungen für betreutes Wohnen sowie ein Hotel und ein Pflegeheim mit 145 Pflegeplätzen. Dies in unmittelbarer Nachbarschaft zur Villa Schwinn. Wie der Investor schreibt, werden 34.000 Quadratmeter Grundstück bebaut. Erwähnenswert sind auch die 16 Wohneinheiten in der Landstuhler Straße und der Wohnpark am Fasanerieberg mit 14 Reihenhäusern. Deshalb stellt sich uns die Frage, ob eine Bebauung in diesem Stil überhaupt nötig ist. Studentenwohnungen sind auf dem Kreuzberg reichlich vorhanden, und die Weiße Kaserne könnte man sicherlich in die Planung mit einbeziehen.

In unserem schönen Stadtmuseum werden Kunstschätze vergangener Epochen aufbewahrt und für die Nachwelt erhalten. Wir denken, so sollte auch mit denkmalgeschützten Gebäuden umgegangen werden und diese nicht dem heutigen Zeitgeist geopfert werden. Ein denkmalgeschütztes Anwesen muss man nicht zerfleddern, es sollte in seiner Gesamtheit unverfälscht erhalten bleiben. Dazu gehören auch die ehemaligen Grün- und Gartenflächen.

Karola und Gerd Steuer, Zweibrücken

„Die Villa wird degradiert“

Durch die Art der Bebauung wird eine Wohnkaserne in der Innenstadt geschaffen und die Villa zum Eckgrundstück degradiert. Auch werden die viergeschossigen Wohnblöcke – sollten sie gebaut werden – das historische Bild durch Größe und Höhe erheblich stören. Der Erholungswert der Fläche ist dahin.

Nach Lage der Dinge gibt es nur eine Möglichkeit: Die Stadt oder ihre Tochter erwirbt das Gelände und schafft im Rahmen dieser einmaligen Gelegenheit ein Bürgerzentrum mit einer Parkanlage; auch Senioren und Vereinsbereiche könnten man dort Zentrumsnahe unterbringen. Die Stadt hat eine solche Einrichtung nicht aufzuweisen. Daher gibt es mit Sicherheit auch Möglichkeiten (zum Beispiel Denkmalschutz) der Finanzierung.

Der vom Oberbürgermeister postulierte dringende Wohnungsbedarf kann auch an anderer Stelle, man denke an die Alte Ixheimer Straße oder die nicht ausgenutzten Baumöglichkeiten in der Fußgängerzone erfüllt werden. Dafür muss man nicht das letzte großbürgerliche Wohn-Ensemble zerstören.