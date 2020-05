Lautes Sirenenheulen schreckte am Freitagabend gegen 22 Uhr viele Zweibrücker in der Innenstadt und in Ernstweiler auf. Mit sieben Fahrzeugen rückten um die 25 Feuerwehrangehörige in Richtung John Deere aus. Ursache war ein Schmorbrand im Serverraum des Landmaschinenherstellers, teilte Stadtfeuerwehrinspekteur Frank Theisinger auf Anfrage mit. Die Brandmeldeanlage im Rechenzentrum habe Alarm geschlagen. „Es gab kein offenes Feuer, aber es hat etwas gerochen“, sagte Theisinger. Der Schaden sei vermutlich gering.