Nach Rekordernten im Vorjahr haben die Bienen am Saarbrücker Schloss heuer nur 60 Kilo Schlosshonig produziert. Das sind zwei Drittel weniger Ausstoß als 2020. Karoline Schmidt, die Leiterin der Tourist-Info im Schloss, verkauft vor Ort diesen raren Honig in Gläsern à 250 Gramm für 4,50 Euro pro Stück. Damit möglichst viele Honigfreunde das regionale Produkt ergattern können, werden höchstens zwei Gläser pro Person abgegeben. Der Deutsche Imkerbund spricht von der schlechtesten Honigernte seit fünf Jahren. Am Schloss gibt es vier Bienenvölker im Eigentum des Fachbereichs Zoologie der Universität des Saarlandes. Der Schlosshonig 2021 ist ein heller und milder Honig mit deutlicher Zitrusnote. Die Tourist-Info im Saarbrücker Schloss öffnet montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr. Samstags, sonntags und an Feiertagen ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.