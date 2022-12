Laut dem Zweibrücker Wetterstudio Lang hat Zweibrücken mit einer Schneefront zu rechnen. In der Nacht zum Mittwoch zieht demnach von Frankreich her eine Tiefdruckrinne zu uns. Diese soll für die ersten nennenswerte Schneefälle in diesem Jahr sorgen. Bei minus zwei Grad setzen in den Frühstunden des Mittwochs, etwa zwischen 2 und 5 Uhr, Schneefälle ein. Wie viel Schnee es geben wird, ist noch unsicher, denn das hängt laut Wetterstudio von der genauen Zugbahn des Tiefs ab. Auch Glatteisregen ist nicht auszuschließen. Der Schnee bleibt liegen, denn bis einschließlich Sonntag liegen die Höchstwerte um null Grad herum, dabei schneit es bei vielen Wolken aber nur noch wenig. Nachts werden minus fünf Grad erwartet. Für die Kinder könnte das die Möglichkeit zur Rodelpartie werden. Nächste Woche wird es mit bis zu sieben Grad deutlich milder.