Bei den Jugend-Pfalzmeisterschaften in Schifferstadt war mit Ole Schlimmer in der Altersklasse U16 ein Tennisspieler aus dem Raum Zweibrücken sehr erfolgreich.

Schlimmer, der für den TC Contwig startete, konnte seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Als Nummer eins der Setzliste dominierte er das Teilnehmerfeld und gab in den drei Spielen auf dem Weg ins Finale lediglich ein Spiel ab. Im Achtelfinale schlug er Leander Goth (TC Blau-Weiß Herxheim) mit 6:0, 6:0, im Viertelfinale Lukas Kapp (TC Kirchheimbolanden) mit 6:1, 6:0). Noah Burkard (TC Haßloch) verpasste er im Halbfinale mit 6:0, 6:0 wieder ein Double Bagel.

Im Endspiel traf Schlimmer dann auf Jakob Armbruster vom TC BASF Ludwigshafen. Auch hier ließ der 16-jährige Contwiger mit einem klaren 6:2, 6:2-Erfolg nichts anbrennen und sicherte sich wie im Vorjahr den Pfalzmeistertitel im Freien. Im Winter 2025 hatte das Ausnahmetalent schon den Titel in der Halle geholt.