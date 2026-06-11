Die Stadt Zweibrücken wurde vorab nicht über die bevorstehende Schließung der Firma Schliessmeyer informiert. Den betroffenen Mitarbeitern verspricht sie ihre Unterstützung.

„Mit großer Betroffenheit hat die Stadtverwaltung Zweibrücken die angekündigte Schließung der Firma Schliessmeyer zur Kenntnis genommen“, reagiert das Rathaus auf die Nachricht vom Aus für das alteingesessene Werk zum Jahresende. Die RHEINPFALZ berichtete in ihre Ausgabe vom 11. Juni ausführlich über die harte Entscheidung der schwedischen KB Components Group, die die Firma Schliessmeyer im Oktober 2025 übernommen hat. Laut Rathaussprecher Jens John wurde die Verwaltung „erst über die Unternehmensentscheidung informiert, als die Entscheidungen bereits abschließend getroffen und nach unserer Kenntnis nicht mehr veränderbar waren“. Die bevorstehende Schließung bedeute „einen weiteren schweren Schlag für den Industriestandort Zweibrücken“. Rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind betroffen.

Jens John: „Eine Kontaktaufnahme mit den Verantwortlichen des Unternehmens war seitens der Stadtverwaltung zuvor nicht möglich. Damit bestand keine Gelegenheit, gemeinsam nach Alternativen zu suchen oder Unterstützungsmöglichkeiten auszuloten.“

Suche nach Perspektiven für die Beschäftigten

Oberbürgermeister (OB) Marold Wosnitza versichert, die Stadt Zweibrücken werde „die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen“. Sie stehe im Austausch mit den zuständigen Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsförderungsinstitutionen, um Perspektiven für die Beschäftigten zu schaffen.

Wosnitza schreibt, die Entwicklung zeige „einmal mehr, wie wichtig starke Mitarbeitervertretungen und Gewerkschaften in solchen Prozessen sind. Sie suchen den Dialog, schaffen Öffentlichkeit und sorgen dafür, dass Unternehmensentscheidungen zumindest transparent diskutiert werden und nicht kampflos vollzogen werden können. Ein Betriebsrat fehlte in diesem Fall. Dadurch gab es für die Stadt keinerlei Möglichkeit zur Vermittlung oder Einflussnahme.“ Der OB bekundet seine Hoffnung, „dass die rund 60 Beschäftigten schnell neue, sichere und zukunftsfähige Arbeitsplätze finden können“.

In einer „zunehmend besorgniserregenden Situation innerhalb der deutschen und europäischen Automobil-Zulieferindustrie“ stünden viele mittelständische Zulieferbetriebe unter erheblichem Druck. Wosnitza: „Die Schließung von Schliessmeyer macht erneut sichtbar, wie verletzlich industrielle Wertschöpfungsketten geworden sind und welche Folgen dies für Beschäftigte und ganze Regionen haben kann.“