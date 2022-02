Wegen stark überhöhter Geschwindigkeit, so die Polizei, hat ein 18-Jähriger am Sonntagmorgen, 20. Februar, auf der Landstraße zwischen den St. Wendeler Ortsteilen Remmesweiler und Oberlinxweiler die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen, mit noch vier weiteren Insassen besetzt, kam gegen 3.15 Uhr am Ortseingang Oberlinxweiler nach links von der Straße ab. Er rutschte längs über eine Betonmauer und prallte an deren Ende gegen eine Straßenlaterne. Diese wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Das Auto krachte gegen einen hölzernen Strommasten, der abbrach und umkippte. Die abstürzende Stromleitung beschädigte das Dach einer Maschinenhalle und einen Elektrozaun. Der schleudernde Wagen kippte zunächst auf seine Fahrerseite und dann wieder auf seine noch verbliebenen Räder. Anschließend mähte das Auto noch einen Leitpfosten um. Beim Unfall wurde der Motor aus dem Fahrzeug gerissen und flog in eine Wiese. Der 18-Jährige und seine vier Mitfahrer wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Drei Personen gelten als schwer und zwei als leicht verletzt. Die Landstraße blieb am Sonntag bis 7.15 Uhr voll gesperrt.