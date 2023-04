Ein Lastenfahrrad ausprobieren, schwere Einkäufe statt zu Fuß oder mit dem Auto heimschaffen – das ermöglicht das E-Lastenrad, das der ADFC Zweibrückern kostenlos ausleiht.

Noch gibt es im Ausleih-Kalender viele freie Tage, an denen Neugierige sich das E-Lastenrad für ein oder zwei Tage ausleihen und testen können. Angeschafft hat es der Kreisverband des ADFC, des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. Eine dauerhafte Unterkunft für das Rad muss allerdings noch gefunden werden.

Deshalb ist es momentan bei Bernd Lohrum in der Zweibrücker Blumenstraße untergebracht. Lohrum ist ADFC-Kreisverbandsvorsitzender. Der ADFC habe das Rad angeschafft, so Lohrum, „damit die Menschen sehen, man braucht nicht für alles ein Auto“. In die Holz-Box passten gut und gerne ein Wochenend-Einkauf, aber auch eine Waschmaschine oder ein Kühlschrank. Und weil das Rad Lasten transportiere wie einst der stadtbekannte Dienstmann, werde es „’s Luiche“ genannt.

Namen vom einst stadtbekannten Dienstmann

Kostenlos ausleihen kann man „’s Luiche“ laut Lohrum über eine Internet-Plattform. Man muss sich dort registrieren, seine Personalien angeben und dann im Kalender nachschauen, ob das Rad am gewünschten Tag noch frei ist. Lohrum: „Im Moment ist es da noch relativ leer, weil das Lastenrad ganz neu für Zweibrücken ist.“ Er hoffe, dass sich dies bald ändert und das Rad gut gebucht wird. Das sei jeweils für einen Tag, aber auch für zwei Tage, etwa ein Wochenende, möglich. Am dritten Tag sollte das Rad, „das auch gegen Defekte und Diebstahl versichert ist“, zurückkommen. Einen ganzen Urlaub damit zu bestreiten, sei also nicht möglich, merkt Lohrum an.

Wer schon in den Genuss des Lastenrad-Radelns gekommen ist, sei „begeistert“ gewesen, erzählt Lohrum. Es sei auch „eine gute Möglichkeit zu testen, ob man sich ein eigenes Lastenrad kaufen will“. Das Rad tauge „für die ganze Gegend hier bei uns“. Man komme damit etwa auch den Fasanerieberg und die Landstuhler Straße hoch; mit zwei Akkus und voll beladen betrage die Reichweite „bis zu 100 Kilometer“, erklärt Lohrum.

Packt auch den Fasanerieberg

So ein Rad koste „schon ein paar tausend Euro“, sagt Lohrum. „Den größten Brocken“ habe der ADFC bezahlt; über weitere Sponsoren, deren Namen demnächst auf dem Rad zu lesen sein werden, habe man sich „sehr gefreut“. Jetzt fehle nur noch eine Garage für das Gefährt. Von der ursprünglichen Idee, es eventuell am Bahnhof unterzustellen, sei man abgerückt, da der Bahnhof den Besitzer wechselt und man nicht wisse, wie es weitergeht. Vorübergehend sei das Rad aber auch bei ihm „sehr gut untergebracht, ich passe gut auf es auf“, verspricht Lohrum.

INFO

Das Lastenrad ausleihen kann man im Internet unter zw-radelt.de unter „Lastenrad-Ausleihe“ buchen.