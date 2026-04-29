Sie kannte noch das alte evangelische Krankenhaus: Dellfelds Ex-Ortsbürgermeisterin Doris Schindler hat ganz persönliche Erinnerungen an das geschlossene Krankenhaus.

„Es war eine schöne Zeit“, sagt Doris Schindler und blickt auf ihr Arbeitsleben im evangelischen Krankenhaus Zweibrücken zurück. 1975 begann die Dellfelderin in der Krankenhausküche – damals noch im Altbau gegenüber, auf dessen Gelände heute betreutes Wohnen und Einfamilienhäuser stehen.

An den Tag des Umzugs erinnert sie sich noch genau. „Das war 1978. Und ich war gerade schwanger“, erzählt Schindler. Unvergessen ist für sie auch der Moment, als sie mit einer vollen Schüssel Mehl vom Altbau in den Neubau lief, um dort in der neuen, großen und modernen Küche Kuchen für die Patienten zu backen. Ein Bild, das geblieben ist. Nach der Schwangerschaft entwickelte Schindler eine Mehlallergie – an eine Rückkehr in die Küche war nicht mehr zu denken. Sie wechselte in die Wäscherei. Als diese geschlossen wurde, arbeitete sie als Stationshilfe weiter: zunächst auf der inneren Privatstation, zuletzt auf der Geburtenstation.

„Wir waren wie eine Familie“

An ihrem letzten Arbeitstag brach für Schindler eine Welt zusammen. Schon in den Wochen zuvor hatte sie miterlebt, wie das Krankenhaus Stück für Stück leergeräumt wurde, wie Station für Station schloss. „Schleichend kam der Tod“, sagt sie. Der letzte Tag selbst wurde dann zur emotionalen Belastungsprobe. „Wie wir dann aber am letzten Tag durch den Hintereingang raus sind und die Tür hinter uns zu fiel, da wusste ich, dass das nun für immer so sein wird.“

Am Parkplatz, an der Blechhalle, hatten Mitarbeiter noch einmal Garnituren aufgebaut. Ein letztes Zusammensein: etwas trinken, etwas essen, aufs Evangelische anstoßen, sich erinnern, Geschichten erzählen, lachen, gemeinsam trauern. Alles im Schatten des hellgelben, siebenstöckigen Gebäudes, das auf dem Himmelsberg über der Stadt thront. Für Schindler ein Moment, der sie bis heute berührt: „Da sind dann bei mir die Tränen geflossen.“

Auch zehn Jahre später ist die Trauer noch spürbar

Für die Dellfelder Ex-Bürgermeisterin war die Klinik weit mehr als nur ein Arbeitsplatz. Es sei kein Ort gewesen, an dem einfach nur gearbeitet wurde. „Wir waren wie eine Familie. Das sagt jeder, der da war. Wir hatten ein so großes Zusammengehörigkeitsgefühl.“ Die Arbeit machte ihr Freude, sie fühlte sich wohl. „Anders hätte ich da auch nicht so lange gearbeitet.“

Der Wechsel vom Altbau in den Neubau, der Abschied vom alten Gebäude und selbst dessen Abriss – all das hat sie weit weniger bewegt als das endgültige Aus im September 2016. „Wir wussten damals ja, dass es eine tolle, neue, größere und bessere Zukunft gibt“, erinnert sie sich.

„Jetzt ist alles verloren“

Nach der Schließung hätte Schindler direkt in Rente gehen können – allerdings mit Abschlägen. Das kam für sie nicht infrage. Sie wechselte in eine Auffanggesellschaft, deren Ziel es war, ehemalige Mitarbeiter in neue Stellen zu vermitteln. Doch Schindler nahm keine neue Arbeit mehr auf und überbrückte die Zeit bis zur Rente. „Ich habe der Dame damals gesagt, dass ich nicht verhungern werde.“

Noch heute denkt sie gerne an „ihr“ Evangelisches zurück. Doch zuzusehen, wie das Gebäude auf dem Himmelsberg verfällt, schmerzt sie. Mit den Bränden ist nun auch noch ein Millionenschaden hinzugekommen. „Es ist alles verloren. Man schwelgt aber gerne noch in Erinnerungen.“ Bis zuletzt hatten sie und ihre Kollegen gehofft, dass die Klinik doch nicht schließen würde. Schindler selbst hätte sich eine andere Zukunft für das Gebäude gut vorstellen können – etwa als Ärztehaus.

Drei Sektgläser von der Geburtsstation

Die Art und Weise, wie die Schließung damals beschlossen und kommuniziert wurde, beschäftigt Schindler bis heute. „Es hieß ja wegen des Brandschutzes. Das glaube ich nicht“, sagt sie klipp und klar. Wer letztlich die Verantwortung für das Aus trägt, kann sie nicht sagen. Doch in einem Punkt ist sie sich sicher: „Fest steht für mich aber, dass in dem Haus nicht schlecht gewirtschaftet worden ist.“

Erinnerungsstücke hat sie sich bewahrt: drei Sektgläser von der Geburtsstation, versehen mit dem Logo des Krankenhauses. Mit ihnen wurde einst auf die Neugeborenen angestoßen. Beim Ausräumen durfte Schindler sie mitnehmen – vermutlich wären sie sonst entsorgt worden.