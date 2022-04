Die Bauarbeiten an der Kreuzung Bahnhofstraße, Zweibrücker Straße und Saargemünder Straße in Blieskastel dauern länger als ursprünglich geplant. Grund sind schlechte Wetterverhältnisse, die Bauzeit wird mindestens bis zum 11. April verlängert. Der Verkehr wird durch die Blieskasteler Ortsmitte umgeleitet. Wie berichtet ist die Baustelle an der Kreuzung Teil der neuen Umgehungsstraße Blieskastel Altstadt-Ost. Im weiteren Baustellenverlauf werden von Dienstag, 19. April, bis voraussichtlich 23. April Asphaltarbeiten am Kreisel Bahnhofstraße unter Vollsperrung durchgeführt.