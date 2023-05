Von Regina Wilhelm

Der Handyempfang in Einöd ist nicht gut. Aus diesem Grund hat sich der Ortsrat dafür ausgesprochen, einen neuen Mast mit Funkanlage zu errichten. Auch der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Homburg hat bei seiner jüngsten Sitzung zugestimmt.

Denn für die Einöder Bürger und insbesondere für die Gewerbetreibende ist es eine Qual: schlechter oder gar kein Handyempfang. Mit einem 56 Meter hohen Funkmast in der Nähe des Unternehmens John Deere soll nach Willen des Einöder Ortsrats Abhilfe geschafft und das Funkloch ausgemerzt werden. Die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses sahen dieses Vorhaben kritisch. Sie monierten insbesondere die Höhe des Masts. Andere Vorschläge kamen auf den Tisch: Etwa zwei kleinere Einheiten statt des einen großen zu installieren oder einen anderen Standort auszuwählen, an dem der Funkmast nicht so prominent herausragen würde, wurde vorgebracht. Da am Ende keine ideale Lösung gefunden wurde, schlossen sich die Mitglieder doch dem Einöder Plan an.