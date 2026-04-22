Hat die italienische Stahlbaufirma M&D Costruzioni Meccaniche für den Kranhersteller Tadano schlechte Ware produziert? Um diese Frage geht es beim Prozess vorm Landgericht.

Seit dem vergangenen Jahr streiten die italienische Stahlbaufirma M&D Costruzioni Meccaniche und der Kranbauer Tadano vor dem Zweibrücker Landgericht. Es geht um Kranteile, die die italienische Firma aus der Nähe von Piacenza (südlich von Mailand) für Tadano bauen sollte. Es handelt sich um 48 sogenannte Outrigger, das sind Ausleger aus Metall, sowie um acht Oberwagen – das sind bewegliche Führerhäuser, die auf die Karosserie montiert und im Fachjargon Turrets genannt werden. Die Bauteile waren sowohl für die Zweibrücker Tadano Demag GmbH als auch für das Tadano-Werk im fränkischen Lauf bestimmt.

Tadano ist der Ansicht, dass die Kranteile nicht der gewünschten Qualität entsprechen. M&D sieht das anders: Die italienische Firma hat den Kranhersteller auf rund 1,7 Millionen Euro verklagt. Sie habe die Teile gebaut und fordert nun Schadenersatz, weil Tadano sich weigere, die Ware abzunehmen und zu bezahlen. Tadano lehnt die Bezahlung ab und fordert rund 550.000 Euro für Metall, das Tadano dem Auftragnehmer als Rohmaterial zum Weiterverarbeiten überlassen habe.

Zwei Italiener sagen vor Gericht aus

Vorm Zweibrücker Landgericht zeichnet sich ein Mammutprozess ab. Richter Peter Ehrmantraut erklärte beim jüngsten Termin am Freitag, 17. April, dass hier nicht nach italienischem, sondern nach deutschem Recht entschieden werde – das war vorher nicht ganz klar. Zwei Fragen stehen für ihn im Mittelpunkt: Gab es erhebliche Mängel? Und wer hat diese zu verantworten? Unstrittig ist laut Ehrmantraut, dass M&D zunächst Muster bauen sollte, die abgenommen werden sollten, bevor die Serienproduktion beginnt. Allerdings habe M&D die Muster- und Serienproduktion gleichzeitig laufen lassen. Ehrmantraut hält einen Vergleich zwischen den beiden Streitparteien weiterhin für sinnvoll, da sich ansonsten ein sehr komplexes Verfahren abzeichne.

Beim Termin sagten zwei italienische Zeugen vor Gericht aus. Einer arbeitet bei M&D als Verantwortlicher in der Produktion. Er moniert, dass Tadano im Vorfeld keine ordentlichen Zeichnungen geliefert habe. „So ist die Fertigung sehr schwer“, meinte er. Die Direktion der italienischen Firma habe ihn aufgefordert, mit der Produktion zu beginnen, da man schon im Zeitverzug gewesen sei. Der Zeuge weiter: „Wegen der Dringlichkeit haben wir versucht, das Bestmögliche zu tun.“ Von Tadano habe sich der Zeuge mehr Unterstützung erhofft. Bei solch neuen Auftragstypen seien normalerweise Mitarbeiter des Auftraggebers längere Zeit vor Ort.

Im März 2023 sei ein Tadano-Vertreter nach Italien gereist und habe Nacharbeiten an den gefertigten Kranteilen gefordert. Im Juni habe es eine weitere Prüfung gegeben. Dabei seien nur kleinere Nachbesserungen gefordert worden. Die Direktion habe den Zeugen im Frühjahr 2023 aufgefordert, in der Produktionshalle Platz für die Fertigung der Kranteile zu schaffen. Zudem seien gut 188 Tonnen Rohmaterial von Tadano nach Italien geliefert worden.

Späte Ultraschalluntersuchungen nicht vorher vereinbart?

Ein zweiter Zeuge aus Italien – er bezeichnet sich als freiberuflichen Berater – berichtete von einer weiteren Teileprüfung im September 2025. Viele der von Tadano untersuchten Bauteile seien zuvor bereits kontrolliert worden. Auf die Nachfrage von Richter Ehrmantraut, ob bei der Prüfung im September 2025 andere Maßstäbe angesetzt worden seien, meinte der zweite Zeuge, dass die Kriterien gleich geblieben seien. Warum erneut kontrolliert wurde, könne er nicht nachvollziehen. Zudem habe es eine Ultraschalluntersuchung gegeben, die vorher nicht vereinbart gewesen sei.

Im Oktober 2025 hatte M&D-Direktor Alberto Magnani vorm Landgericht ausgesagt. Er wirft Tadano vor, sich nicht branchenüblich verhalten zu haben. „Für uns waren die Outrigger und Turrets ganz neue Produkte. Da ist es normalerweise üblich, dass der Auftraggeber kundige Mitarbeiter schickt, die die anlaufende Fertigung fachlich begleiten und ihre Erfahrungen mit uns teilen. In einem späteren Schritt wird der Prototyp geprüft. Ist der Auftraggeber zufrieden, erfolgt die Abnahme und die Serienproduktion kann beginnen. So kenne ich das aus meiner 40-jährigen Berufserfahrung.“ Im vorliegenden Fall sei diese fachliche Starthilfe ausgeblieben, erklärte Magnani. Stattdessen habe Tadano während der noch nicht abgeschlossenen Prototypen-Fertigung Mitte 2022 Druck gemacht und wissen wollen, wie viele fertige Produkte der Lieferant für die Jahre 2022 und 2023 herstellen kann. Das habe M&D als Aufforderung verstanden, auch ohne Absegnung der Prototypen in die Fertigung größerer Stückzahlen einzusteigen. Tadano argumentiert hingegen, man habe in dieser Phase keine verbindliche Bestellung aufgegeben, sondern nur einen Lieferplan vereinbaren wollen.