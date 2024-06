Am frühen Samstagmorgen, gegen 0.55 Uhr, kam es im Bereich der Berufsbildenden Schule in der Johann-Schwebel-Straße in Zweibrücken zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Erwachsenen. Die drei zwischen 18- und 20-jährigen Geschädigten gerieten zunächst in einen verbalen Streit mit den beiden 18- und 20-jährigen Beschuldigten. Einer der Beschuldigten schlug daraufhin einem der Geschädigten mit einer Uhr, die er in der geballten Faust hielt, ins Gesicht. Alle drei Geschädigten mussten aufgrund mehrerer Platzwunden im Gesicht zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus. Die zwei Täter flüchteten zu Fuß, konnten jedoch von der Polizeistreife in der Nähe des Tatortes festgestellt werden. Alle Beteiligten hatten Alkohol getrunken, teilweise erheblich. Das teilte die Polizei mit.