In der Nacht zum Freitag kam es vor einer Gaststätte in der Bexbacher Bahnhofstraße zu einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten. Laut Pressebericht der Polizei wurden dabei zwei Personen leicht verletzt. Zur gleichen Zeit und in derselben Straße wurde dann noch ein E-Scooter samt Versicherungskennzeichen (Wert, laut Polizeibericht: 500 Euro) und der Geldbeutel eines 19-Jährigen gestohlen. Die Homburger Polizei sucht Zeugen, Telefon 06841 1060.