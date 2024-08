Auf dem Sankt Johanner Markt in Saarbrücken ist es am Samstagabend zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen. Wie die Polizei berichtet, seien die Opfer am Samstag gegen 23 Uhr vor einer Gaststätte mit Flaschen, Stühlen und einem Tisch beworfen worden. Auch die Scheibe eines Schuhgeschäfts neben der Gaststätte sei beschädigt worden, als der geworfene Tisch darin einschlug. Verletzt worden sei bei der Schlägerei niemand, so die Polizei Saarbrücken. Alle Beteiligten waren geflüchtet, bevor die Polizei vor Ort eingetroffen war. Laut Polizei soll es sich um drei Täter handeln. Vermutlich war ein Streit eskaliert. Zeugen, die von dem Vorfall etwas mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681 9321233 zu melden.