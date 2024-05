Eine verbale Auseinandersetzung endete am Samstagabend am Zweibrücker Busbahnhof (ZOB) in einer Schlägerei. Nach Angaben der Polizei saßen ein 36- und 38-Jähriger gegen 21 Uhr auf einer Bank am ZOB, als eine Gruppe aus rund acht Personen an ihnen vorbeilief. Zunächst kam es zum Streit, wenig später zu einer Schlägerei zwischen den zwei Männern und der Gruppe. In deren Verlauf ging einer der beiden durch einen Schlag zu Boden. Zudem wurde er durch einen Tritt gegen den Brustkorb verletzt. Die Gruppe entfernte sich wenig später zu Fuß in Richtung Fruchtmarktstraße. Zeugen sollen sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06332 9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.