Seit März 2026 trägt der Bezirksligist SV Battweiler seine Heimspiele unter einer neuen Adresse aus. Es ist aber nicht so, dass der Verein einen neuen Sportplatz gebaut hätte.

Zugegebenermaßen: Der Sportplatz drunten im Tal, unterhalb des Dorfes, ist nicht ganz leicht zu finden, aber in Zeiten der Navigationssysteme sollte das doch kein Problem (mehr) sein. Auf der Internet-Plattform Fussball.de war bisher in den Spielinformationen zu lesen, dass der Sportplatz des SV Battweiler die Adresse „Pfarrwiese 1“ hat.

Das Flurstück heißt zwar so. Der Name kommt daher, weil dort in früheren Zeiten die Pfarrer des Dorfes Wiesen zur Verfügung hatten, die zu ihrem Lebensunterhalt beitragen sollten. Eine offizielle Straße mit dem Namen „Pfarrwiese“ gibt es jedoch nicht – und deshalb streng genommen auch keine offizielle Adresse.

15. März ausschlaggebend für Adressenänderung

Und genau das sorgte schon des Öfteren für Probleme: Offensichtlich verortet das Navi von Apple-Smartphones bei Benutzung des Links auf Fussball.de das Ziel entweder bei Blieskastel oder bei Rockenhausen. Wer da nicht genau aufgepasst hat, fuhr dann schon mal in die falsche Richtung. So geschehen auch am 15. März – für den Sonntag war das Heimspiel der Battweilerer in der Bezirksliga gegen Alsenborn angesetzt. Markus Zimmer, Vorstand beim SVB, schildert den Vorfall, der sich an dem Tag zutrug.

Da machte sich der eingesetzte Schiedsrichter, dem Navi folgend, erst auf den Weg nach Rockenhausen. Wie er bei der späteren Ankunft erzählte, dämmerte ihm aber irgendwann, dass seine Fahrtrichtung nicht stimmen kann, da Battweiler doch irgendwo bei Zweibrücken sein soll. Er informierte den Klassenleiter, drehte um, und der Anpfiff erfolgte dann rund 15 Minuten später als vorgesehen.

„Bergstraße“ kaum geeignet für normale Autos

In der Folge wurde die Adresse des SVB-Sportplatzes bei Fussball.de geändert (auch rückwirkend bei den Infos der bereits absolvierten Spiele der Saison) und heißt jetzt „Bergstraße 9“ – wobei der Verein in die Entscheidung nicht mit eingebunden war. Immerhin gibt es die Bergstraße in Battweiler, und keine Straße ist tatsächlich näher am Sportplatz. Noch vor dem Ortsausgang Richtung Oberauerbach zweigt sie links ab, aber: Hausnummer 9 trägt das letzte Haus in der Bergstraße, und das ist immer noch oben im Dorf. Zudem ist die Straße nur zu etwa 100 Metern asphaltiert und geht anschließend in einen Feld- oder Waldweg über, der bei der Kläranlage wieder auf die reguläre Zufahrt zum Sportplatz trifft.

Das unterste Stück dieses Weges möchte man aber keinem normalen Pkw, geschweige denn sogar einem tiefergelegten Sportwagen zumuten. Immerhin: Das Apple-Navi schickt einen nun zumindest nach Battweiler. Es heißt aber weiter aufpassen: doch nicht die Bergstraße hinunterfahren, sondern besser den dort stehenden Hinweisschildern zum Sportplatz folgen und erst mal geradeaus weiterfahren.