Der Rückbau an der Kita-Dauerbaustelle in Contwig ist fast abgeschlossen. Parallel läuft ein Rechtsstreit, die Mehrkosten gehen in die Millionen. So soll es nun weitergehen.

Nach Ende der Rückbauarbeiten soll der Bau der Kindertagesstätte in der Maßweilerstraße möglichst zügig auf dem Stand weitergehen, der 2019 kurz vor dem Baustopp erreicht worden war. In den kommenden Wochen soll ein neuer Gipser gefunden werden, informiert Contwigs Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette. Damit könnte die Maßnahme nach mehr als sechsjähriger Unterbrechung fortgesetzt werden.

Im Januar 2020 war Schimmel im Rohbau des Kita-Neubaus entdeckt worden – damals noch in der Amtszeit von Brinettes Vorgänger Karl Heinz Bärmann. Die Arbeiten wurden auf Eis gelegt. Über Jahre passierte auf der Baustelle kaum etwas, inzwischen entwickelte sich ein Rechtsstreit zwischen der Ortsgemeinde und dem früheren Architekten sowie einem Handwerksbetrieb. Weil bereits Kinder für die neue Kita angemeldet worden waren, wurde das Rathaus in der Dorfmitte zum Not-Kindergarten umgebaut – und dient als solcher bis heute. Mittlerweile gehen Kinder, die ihre Kita-Zeit dort begonnen haben, schon in die Grundschule.

Im Sommer geht es erneut vor Gericht

Brinette hat mittlerweile aufgehört, genaue Prognosen abzugeben, wann der Kindergarten tatsächlich in Betrieb gehen wird. So viel steht für die Ortschefin fest: In diesem Jahr werden in der Maßweilerstraße noch keine Kinder spielen und toben. Im kommenden Jahr könnte allerdings die Kita eröffnet werden. „Nur ob das Anfang, Mitte oder Ende 2027 sein wird, kann ich nicht sagen“, ergänzt Brinette.

Im Sommer wird die Angelegenheit erneut vor Gericht verhandelt. Eine erste Verhandlung hatte bereits im Sommer 2025 stattgefunden – gegen den ehemaligen Architekten und eine Handwerkerfirma. Damals bekam die Gemeinde Recht. Der Ex-Architekt und die Handwerksfirma müssen laut Urteil für den entstandenen Sachschaden aufkommen, zunächst im Rahmen eines sogenannten Vorschussanspruchs über 230.000 Euro. Weil der tatsächliche Schaden jedoch deutlich höher ausfallen dürfte, sollen die beiden Beklagten grundsätzlich sämtliche Mehrkosten tragen – endgültig abgerechnet werde erst zum Schluss. Der Architekt habe das Urteil akzeptiert, sagt Brinette. Die Handwerkerfirma hingegen habe Berufung eingelegt, der Fall gehe nun vor das Oberlandesgericht.

Allein der Rückbau kostet rund 500.000 Euro

Ursprünglich waren für den Kita-Neubau Baukosten in Höhe von 1,8 Millionen Euro veranschlagt. Inzwischen werde der Neubau wohl 20 bis 30 Prozent teurer, kalkuliert Brinette. Hinzu kommen die massiven Zusatzkosten infolge des Schimmelbefalls. Allein der Rückbau habe rund 500.000 Euro gekostet, sagt die Ortsbürgermeisterin. Weitere Kosten gesellten sich hinzu – etwa für Verfahren und Gerichte sowie vor allem für den Umbau des Rathauses zur Not-Kita. Unter dem Strich summieren sich die Mehrkosten laut Brinette auf mehrere Millionen Euro: „Das hätte nicht sein müssen.“

Bleibt die Frage, warum es während der Bauphase zu Schimmel in der Kita gekommen ist. Die Antwort: Offenbar wurde das richtige Material zur falschen Zeit verbaut. Die Dachkonstruktion sollte ursprünglich aus OSB-Platten – also Holzplatten – hergestellt werden. Grundsätzlich sei das kein Problem, sagt Brinette. Allerdings seien die Platten in der nasskalten Jahreszeit installiert worden. Zudem habe die Dämmung gefehlt, und die Baustelle sei nicht getrocknet worden – ein Nährboden für Schimmel. Die neue Dachkonstruktion bestehe deshalb nun nicht mehr aus OSB-, sondern aus zementgebundenen Platten. Dies soll einem erneuten Schimmelbefall vorbeugen.