Die Kita Vogelnest in Niederauerbach ist seit Ende April wegen Schimmelbefalls geschlossen. Mittlerweile sind alle Kinder auf andere Einrichtungen verteilt.

„Es hat sehr lange gedauert, aber jetzt sind alle Kinder verteilt. Alle sind unter, das ist die positive Nachricht“, sagt Silke Gundacker, Dekanin des Kirchenbezirks Zweibrücken und Vorsitzende des protestantischen Kita-Verbunds Zweibrücken, zu dem auch die Kita Vogelnest gehört. Drei Wochen lang, seit 28. April, standen Kinder und Eltern ohne Betreuung da.

Um die Kinder aus der eingruppigen Einrichtung andernorts unterzubringen, habe die Betriebserlaubnis geändert werden müssen, erklärt Gundacker. Eine Mitarbeiterin des Landesjugendamtes sei vor Ort gewesen, um sich darum zu kümmern; auch das städtische Jugendamt habe unterstützt. Mit einer Sondergenehmigung hätten die Kinder der Kita Vogelnest nun woanders Plätze erhalten, allerdings nicht als geschlossene Gruppe. Einige gingen nach den Sommerferien in die Schule.

Vertretungsdienste in anderen Einrichtungen

Sieben Kinder sind laut Gundacker in der Kita Weizenkorn untergebracht, das ist die gesamte Vorschulgruppe. Weitere sieben Kinder gehen nun in Ernstweiler in die Kita Papperlapapp, jeweils vier in die Wall- und in die Röntgenstraße. Zwei Vogelnest-Kinder kommen in städtischen Kitas unter, eines in der integrativen Kita Bubenhausen und eines – auf Wunsch der Eltern – in Rimschweiler. Gundacker: „Wir haben versucht, die Wünsche der Eltern und Kinder zu berücksichtigen.“

Als Kriterien für einen Platz zählen Gundacker zufolge Migrationshintergrund, Berufstätigkeit und Mobilität der Eltern, Vorschulkinder und Bedarfe – Ganztagsplatz oder verlängerter Vormittag. Auch die fünf Kinder, die schon in der Kita Vogelnest angemeldet sind, werden verteilt, kündigt Gundacker an. Die drei Erzieherinnen, die durch die Schließung der Kita frei wurden, machen Vertretungsdienste in anderen Einrichtungen.

Kita Vogelnest abgemeldet

Auf einem anderen Blatt stehe, wie es mit der Kita Vogelnest weitergehe. Das Gebäude weise massive bauliche Mängel auf. „Wir suchen dringend nach einem Finanzierungsplan. Aber im Moment sieht’s da mager aus. Seit 17. Mai ist die Kita abgemeldet“, sagt Gundacker. Das Gebäude gehöre dem Diakonissenverein, der auch kein Geld habe. „Die Hauptsache für mich ist jetzt aber, dass die Kinder unter sind. Das waren drei schwierige Wochen, auch für die Kinder“, ergänzt die Dekanin.

Thorsten Gries, Stadtratsmitglied und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Niederauerbacher Vereine, hatte die RHEINPFALZ auf die Situation in der Kita – häufige Schließtage, fehlende Sprachförderung, bauliche Mängel – aufmerksam gemacht. Gries: „Ich bin froh, dass die Kinder jetzt alle unter sind. Das ist ganz wichtig für die berufstätigen Eltern – und für die Kinder natürlich auch.“ Ebenso freue er sich, „dass die Stadt bei der Suche nach einer Lösung mitgeschafft hat“. Von Eltern habe er gehört, dass sie erleichtert seien, ergänzt Gries.

Info

Das Dekanat lädt alle Eltern der protestantischen Kitas im Stadtgebiet Zweibrücken für Donnerstag, 21. Mai, 18.30 Uhr, ins Gemeindehaus an der Zwingli-Kirche in Niederauerbach ein.

