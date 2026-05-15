Die jüngsten Entwicklungen rund um die protestantische Kita Vogelnest in Niederauerbach haben Silke Gundacker, Dekanin des Kirchenbezirks Zweibrücken, zu einem ungewöhnlichen Schritt veranlasst: „Ich musste leider feststellen, dass die Kommunikation zwischen Eltern und Kita-Zweckverband, aber auch innerhalb unserer eigenen Strukturen, nicht zufriedenstellend läuft“, sagt Gundacker. Als Vorsitzende des protestantischen Kita-Zweckverbandes will sie mit Eltern ins Gespräch kommen. „Ich will wissen, wo der Schuh drückt, und erhoffe mir durch konstruktive Kritik und Anregungen der Eltern ein klareres Bild von der Situation in den Kitas“, so Gundacker.

In der Kita Vogelnest war ein massiver Schimmelbefall festgestellt worden. Die Einrichtung ist seither geschlossen, 26 Kinder müssen auf andere Kitas verteilt werden. Es sei nicht gelungen, die Kinder als ganze Gruppe unterzubringen, hatte Gundacker gesagt.

Da sich auch Eltern anderer protestantischer Kitas im Stadtgebiet wegen Missständen zu Wort gemeldet haben, sind diese ebenfalls eingeladen. Vergleichbare Gespräche mit Eltern sind auch in den anderen Bereichen des Dekanats geplant. Zudem sucht die Dekanin den direkten Austausch mit Erzieherinnen und Erziehern.

Silke Gundacker ist seit Juli 2025 im Amt. Neben ihren weiteren Aufgaben konnte sie noch nicht alle 36 Kitas des Zweckverbandes besuchen und vor Ort ins Gespräch kommen. Das Dekanat Zweibrücken lädt daher alle Eltern der protestantischen Kitas im Stadtgebiet Zweibrücken am Donnerstag, 21. Mai, 18.30 Uhr, in das Gemeindehaus an der Zwingli-Kirche in Niederauerbach ein.