Was am Wochenende am Rande des Sports in der Region Zweibrücken auffiel.

Schiri muss weg

In der Fußball-A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken begann am Sonntag das Spiel SC Stambach gegen FK Petersberg 45 Minuten später. Der Grund: Es war kein Schiedsrichter da. Eigentlich