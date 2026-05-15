Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend einen 19-Jährigen auf einem Scheunenfest ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 19.30 Uhr auf dem Festgelände.

Nach Angaben der Polizei war der Heranwachsende zuvor mit dem Mann in Streit geraten. Der Angreifer konnte bislang nicht festgestellt werden. Die Polizei Zweibrücken sucht Zeugen, die sich unter Telefon 0631 369 15399 melden können.