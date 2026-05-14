Ausgelassene Stimmung beim Scheierfescht-Auftakt am Donnerstag. Die Besucher trotzen dem miesem Vatertags-Wetter. So geht das Programm weiter.

Gut besucht war der Auftakt des Dellfelder Scheierfeschts an Christi Himmelfahrt, auch wenn der ständige Regen wenig Lust auf Vatertagswanderungen machte. Für die passende Musik sorgten ab Donnerstagvormittag die Contwiger Musikfreunde sowie die Band „Franken X-Press“. Am Freitag und am Samstag beginnt das Fest jeweils um 19 Uhr. Am Freitag gibt es Musik von „RPR1 tanzt“. Der Radiosender will dann die besten Hits der Achtziger, Neunziger und Zweitausender spielen. Am Samstag steht die lokal bekannte Partyband „Krachleder“ auf der Bühne. Die Musiker aus dem Zweibrücker Land sind dafür bekannt, musikalisch den Besuchern ordentlich einheizen zu können. Am Freitag kostet der Eintritt zum Scheierfescht zehn Euro, am Samstag 15 Euro. Es gibt auch ein Kombiticket für beide Tage, das 20 Euro kostet.