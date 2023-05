Sehr zufrieden zeigte sich Felix Burgard, der Vorsitzende der Zweibrücker Landjugend, am Donnerstagnachmittag mit der Resonanz aufs Scheierfescht. Seit Donnerstag geht das traditionelle Ereignis in der Maschinenhalle des Berghofs Dellfeld wieder über die Bühne. Es dauert noch bis Samstagabend an. Zu Christi Himmelfahrt kamen viele Vatertagswanderer mit und ohne Bollerwagen vorbei. Es lockten Musik vom Franken-X-Press, kalte Getränke und warme Speisen. Burgard bedauert, dass dieses Jahr ein beliebtes Scheierfescht-Element nicht möglich war: das Trecker-Geschicklichkeitsfahren. „Es fehlen sowohl Personal als auch die Trecker. Die sind beim Silofahren, denn in den Jahren zuvor war die Ernte drei Wochen früher.“ Trotzdem hat die Landjugend mehr als 140 Helfer für ihre drei tollen Tage gefunden. Am Freitagabend gehört die Musikbühne den Bands Hardin Deer und Purple Haze, am Samstag den Lokalmatadoren Krachleder. Dann dürfte die Halle mit ihren 600 Sitzplätzen sicherlich wieder voll sein.