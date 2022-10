Auf 5000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein Unbekannter in der Nacht auf Samstag an zwei Bushaltestellen in Zweibrücken angerichtet hat. Sowohl in der Ontariostraße als auch an der Ecke Steinhauser Straße/Himmelsbergstraße wurde jeweils die rechte Glaswand des Fahrgast-Unterstandes eingeworfen. Vermutlich wurde dazu eine volle, noch ungeöffnete Bierflasche benutzt: Eine solche wurde später an der Bushaltestelle in der Steinhauser Straße sichergestellt. Hinweise auf den Täter konnte die Polizei bis jetzt noch nicht erlangen.